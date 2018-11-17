video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط هارب من 142 حكما بالحبس في الخصوص بالقليوبية

السبت، 17 نوفمبر 2018 03:27 م
ضبط هارب من 142 حكما بالحبس في الخصوص بالقليوبية اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
كتب - نيفين طه
إضافة تعليق

ألقت مباحث قسم شرطة الخصوص، القبض على شخص هارب من 142 حكم بالحبس بالخصوص، وتم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخصوص، بضبط المدعو "شريف ا ك" 31 سنه، ومقيم بشارع طحان – دائرة القسم، المحكوم عليه ب142 حكم حبس جزئى ومستانف (78 مستائف – 64 جزئى) (مبانى – سرقة تيار كهربائى)، وتم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 15 تاجر مخدرات بشبرا الخيمة وقليوب وطوخ بحملة أمنية بالقليوبية

القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

اخبار مصر

تجار المخدرات

ضبط هاربين

الخصوص




لا تفوتك
غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة