ضبط هارب من 142 حكما بالحبس في الخصوص بالقليوبية

كتب - نيفين طه

ألقت مباحث قسم شرطة الخصوص، القبض على شخص هارب من 142 حكم بالحبس بالخصوص، وتم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخصوص، بضبط المدعو "شريف ا ك" 31 سنه، ومقيم بشارع طحان – دائرة القسم، المحكوم عليه ب142 حكم حبس جزئى ومستانف (78 مستائف – 64 جزئى) (مبانى – سرقة تيار كهربائى)، وتم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله