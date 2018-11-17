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ضبط موظف سرق 400 ألف جنيه من شونة خردة فى كفر الشيخ

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:22 ص
ضبط موظف سرق 400 ألف جنيه من شونة خردة فى كفر الشيخ حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نجح قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة السطو على شونة خردة، وسرقة أكثر من 400 ألف جنيه من داخلها.

 

وتلقى قسم شرطة دسوق بلاغًا من ضبط "على. ع. ق -"تاجر خردة - ومقيم بجوار الكوبرى العلوى بدائرة القسم، بقيام شخصان بالتوجه إلى شونه الخردة الخاصة به، بالأرض الزراعية بأطراف مدينة دسوق، والاستيلاء من الحارس المعين عليها ويدعى "صابر. ف. م - ومقيم بدائرة القسم، على مفتاح المكتب والخزينة وسرقة مبلغ مالى، وإحداث إصابته عبارة عن 3 جروح رضية بفروة الرأس وجرح باليد اليسرى، وتم تحويله للمستشفى.

 

وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود آثار عنف بالخزينة والمكتب، وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض وملابسات الواقعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عبد اللطيف. م. ع "موظف، ويعمل بالشونة، ومقيم بدائرة القسم ( سبق إتهامه فى ٣ قضايا مابين " مقاومة سلطات، سلاح بدون ترخيص، أقراص مخدرة " و"أحمد. س. ع " حداد - ومقيم بدائرة القسم ( سبق إتهامه فى قضية " بلطجة وسرقة مبلغ مالى).

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأرشدا عن ( المبلغ المالى المستولى عليه وقدرة " 401800 جنيه "، السلاح الأبيض المستخدم، والأقنعة المستخدمة فى الواقعة ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


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