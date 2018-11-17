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ضبط عاطلين بحوزتهما 175 كيس من مخدر الاستروكس فى الجيزة

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:09 ص
ضبط عاطلين بحوزتهما 175 كيس من مخدر الاستروكس فى الجيزة أرشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف
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نجح ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، في إلقاء القبض على عاطلين قبل ترويجهما 175 كيس من مخدر الاستروكس على عملائهما ببولاق الدكرور، واعترف المتهمين بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

وردت معلومات من مصادر سرية للعقيد محمد حامد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد تورط " ياسر. ص " و " خلف الله. أ " عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الاستروكس ببولاق الدكرور. 

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما 175 كيس من مخدر الاستروكس، ومبلغ 1135 جنيه وهاتفين محمول. 

واعترف المتهمان أمام العميد سامح الحميلي مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، بحيازتهما للمواد المخدرة للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 

 


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