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صور.. مستشفى نخل المركزى.. صرح طبى متكامل لتوفير الرعاية الصحية بوسط سيناء

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:00 ص
صور.. مستشفى نخل المركزى.. صرح طبى متكامل لتوفير الرعاية الصحية بوسط سيناء مستشفى نخل المركزى
شمال سيناء - محمد حسين
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تعد مستشفى نخل المركزى فى وسط سيناء، أحد أهم الصروح الطبية بسيناء، وتقوم على تقديم الخدمة الصحية لسكان مناطق وسط سيناء، والمسافرين من حجاج ومعتمرين وسائحين على طريق السويس نويبع على مدار الساعة.

 

"اليوم السابع" زار الصرح الطبى الأحدث من نوعه فى سيناء، ويعد من أهم معالم مدينة نخل، حيث يطل المبنى من بعد من موقعه على واجهة أقدم مدن شبه جزيرة سيناء وعاصمتها فى الماضى.

 

وأوضح مدير المستشفى، الدكتور بلال الأغا: "الخدمة المقدمة بالمستشفى نتاج وجود طاقم أطباء مجهز، وكذا توفر الإمكانيات من غرف الحجز، والعناية والأشعة والمعامل".

 

وقال الأغا إنهم يعتبرون أنفسهم فى مهمة عمل وطنية وسط الصحراء، حيث دورهم توفير الخدمة الصحية لكل مواطن ومسافر.

 

وأشار مدير مستشفى نخل المركزى إن قوة الأسرّة داخل المستشفى تفوق 80 سريرا موزعة 15 سريرًا بقسم الاستقبال والطوارئ، و23 سريرًا بالقسم الداخلى، و26 سرير عناية مركزة، و8 حضانات، و4 أسرّة عناية أطفال، و5 غرف عمليات، وقسم للنساء والتوليد، وقسم للغسيل الكلوى، و15 عيادة خارجية.

 

وأشار إلى أن المعامل تعمل بكامل طاقتها، وكذا يوجد قسم الأشعة، ووقسم الطوارى والاستقبال على مدار 24 ساعة.

 

وقال مدير مستشفى نخل المركزى إن العيادات الخارجية بالمستشفى مجهزة بالكامل والأطقم الطبية موجودة بالكامل، ما عدا بعض التخصصات وجار سد عجزها.

 

وبدورهم أكد أهالى مركز نخل أنهم يفتخرون بهذا الصرح الذى ساهم كثيرا فى تخفيف معاناتهم فى الانتقال بحثا عن الخدمة الطبية فى مستشفى العريش، أو مستشفى السويس.

 

وقال عبد الحميد حسن، وهو موظف يقيم فى مدينة نخل: "لقد كنّا فى سنوات سابقة نعانى كثيرا جراء افتقاد المنطقة لخدمة أصبحت متوفرة".

 

وطالب سليمان عيد من سكان مدينة نخل أن يتم تعظيم الاستفادة من إمكانيات الصرح الطبى بتوفير أطباء فى كل التخصصات، وكذلك فنيين للمعامل والأشعة ليتكامل العمل، حيث إن المستشفى التى زاره أكثر من مرة مرافقا لمرضى تعانى من عدم وجود متخصصين لعلاج بعض الأمراض.

 

وأضاف سليمان أنه يأمل مزيدا من المتابعة المستمرة للمستشفى من محافظ شمال سيناء، وقيادات الصحة بالمحافظة، لتبقى كما هى شامخة بمبناها وإمكانياتها قوية بخدمات طبية مباشرة تصل لكل متردد عليها.

 

واعتبر النائب جازى سعد، عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء، أن المستشفى يحمل دلالة ورسالة على قوة ما تقدمه الدولة من خدمات للمواطن المصرى القاطن وسط سيناء، وضيوف مصر من مسافرين على الطريق الدولى.

 

وأضاف أنه يأمل أن تتكامل الخدمة بوصول متخصصين، ويقترح فى هذا الشأن أن يكون لمستشفى نخل المركزى نصيب من أطباء بروتوكول التعاون بين محافظة شمال سيناء وجامعات الزقازيق والأزهر والمنصورة والقاهرة، الذين يتتابع وصولهم لمستشفيات العريش وبئر العبد على مدار الأسبوع.

 

أمام واجهة المستشفى فيجرى العمل فى تجميل المنطقة، وزراعة بساط أخضر يزيد مشهد مبنى المستشفى جمالا، وهى أعمال ينفذها مجلس مدينة نخل، وتشمل أرصفة وللدورات ومظلات على مساحات واسعة.

 

وقال نصرالله محمد، رئيس مركز ومدينة نخل، إن هذه الأعمال تليق يصرح طبى أصبح هو الأهم، وينتظر أن تنتهى خلال شهور قليلة وتضاف إليها أعمال إنارة وتجميل.

 

وأوضح رئيس مركز ومدينة نخل أن الخدمة داخل المستشفى تتم متابعتها بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتلافى أى نقص، لافتا إلى أنه تم مسبقا طرح شكوى الأهالى بشأن توفير أجهزة الأشعة المقطعية والرنين، وتوفير أخصائيين لاستكمال العجز الطبى لتحقيق خدمة طبية متميزة للمواطن المستفيد من وجود المستشفى من أهالى المدينة و11 قرية مترامية الأطراف والمسافرين على الطريق الدولى السويس نويبع.

 

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