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صور.. محافظ قنا يفتتح تطوير جمعية تنمية المجتمع ووحدة الألبان بقفط

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:27 م
صور.. محافظ قنا يفتتح تطوير جمعية تنمية المجتمع ووحدة الألبان بقفط جانب من الافتتاح
قنا - وائل محمد
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افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أعمال تطوير جمعية تنمية المجتمع ووحدة الألبان بقرية بئر عنبر بمركز قفط والتى تم تنفيذها من خلال المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة.

وأوضح محافظ قنا أنه تم إعادة تطوير مقر جمعية تنمية المجتمع بقرية بئر عنبر والمقامة على مساحة 300 متر مربع بالجهود الذاتية للأهالى، كما تم إنشاء وحدة للالبان داخل الجمعية على مساحة 100 متر مربع بتكلفة تزيد عن نصف مليون جنية وبقدرة انتاجية من الألبان ومنتجاتها المختلفة حوالى 200 كيلو جرام/يوم، لافتا إلى أن المشروع قام بتوفير 100 فرصة عمل للفتيات بالقرية.

وأكد الهجان أن المحافظة تسعى إلى تقديم كل الدعم للمرأة والفتاة القنائية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم من خلال التوسع فى إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أهمية دعم ومساندة مبادرات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب والفتيات أقتصاديا مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة والقضاء على ظاهرة البطالة.

 

 
محافظ قنا يفتتح تطوير جمعية تنمية المجتمع (3)
محافظ قنا يفتتح تطوير جمعية تنمية المجتمع (3)

 

محافظ قنا يفتتح تطوير جمعية تنمية المجتمع (4)
محافظ قنا يفتتح تطوير جمعية تنمية المجتمع (4)

 


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