صور.. ضبط مصنع لإنتاج الخمور المجهولة وتعبئتها بزجاجات أشهر الماركات

كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط مباحث قسم شرطة الشروق، فى ضبط مصنع لتصنيع الخمور، "تحت الإنشاء"، لإنتاج الخمور محلية الصنع بدون ترخيص مستخدما مواد مجهولة المصدر، ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية وأخرى منسوبة لوزارة المالية "مصلحة الضرائب على المبيعات" بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ومن خلال استهداف المصنع، تبين عدم تواجد المتحرى عنه "رؤوف د ف" 43 سنة، صاحب المصنع، وأمكن ضبط كل من "مايكل ج ف" 23 سنة، مدير المصنع، و"محمود م ر" 32 سنة، عامل بالمصنع، و"عبد الله ر ح" 17 سنة، عامل بالمصنع، و"أشرف م ا" 19 سنة، عامل بالمصنع، و"أمين م ع" 19 سنة، عامل بالمصنع، السابق اتهامه فى قضية "مخدرات"، و"خالد ع ا" 49 سنة، عامل بالمصنع.

كما عثر بداخل المصنع على 706 كرتونه بداخلهم 8472 زجاجة خمور سعة لتر "مختلفة الأنواع مُعدة للبيع"، 78 جركن سبرتو خام باجمالى 1560 لتر، جركن يحوى سكر ألوان بإجمالي 20 لتر، وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدره ، 11,163 ألف بندورال ( مخالصة وزارة المالية ) ، 35,000 ألف استيكر لاصق لعلامات تجارية عالمية وجميعهم مقلدين، فلتر مياه، ماكينة تعبئة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع الخمور، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.



مصنع خمور بدون ترخيص



مضبوطات مصنع خمور بدون ترخيص



خمور مجهولة المصدر



ضبط خمور مجهولة المصدر