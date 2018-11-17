صور.. السائقون فى فرنسا يتظاهرون احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود

كتب: محمد الأحمدى - تصوير (رويترز)

تظاهر المئات من السائقين فرنسا اليوم السبت، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.



السائقون فى فرنسا

وقطع السائقون الطرق وتوقفت حركة المرور مما تسبب فى تعطيل الطريق السريع بين باريس وبروكسل.

ودعت حركة احتجاجية على وسائل التواصل الاجتماعي -على ما يبدو بدون أي قيادة مركزية - إلى خروج متظاهرين يرتدون سترات صفراء إلى الشوارع.



الفرنسيون خلال المظاهرات

ودعا بعض المئات من فعاليات وسائل التواصل الاجتماعى إلى إقامة حواجز، كما يتوقع المسؤولون قيام متظاهرين بعرقلة المرور على الطرق السريعة، من خلال قيادة السيارات ببطء على عدة حارات.

وذكرت صحيفة “لوموند” أمس الجمعة، أنه على الرغم من أنه من المتوقع تنظيم 1500 حدث احتجاجى، إلا أنه تم الإعلان عن 100 فقط للسلطات المحلية، وهو شرط قانونى فى فرنسا.



توقف حركة المرور

وأعلن رئيس الوزراء إدوارد فيليب، عن إجراءات تحفيز لمساعدة سائقى السيارات، بما في ذلك منحة قيمتها 4000 يورو (4559 دولاراً) للأسر الأكثر فقراً لاستبدال سياراتهم القديمة بسيارات جديدة أقل استهلاكاً للوقود.

ويعارض المحتجون قرار الحكومة بزيادة الضرائب على الوقود 4 سنتات يورو للتر البنزين و7 سنتات للديزل (السولار).



جانب من احتجاجات فرنسا



جانب من الاحتجاجات



جانب من السائقين



جانب من توقف حركة المرور



سائقو فرنسا



سائقون فرنسيون



متظاهر فرنسى