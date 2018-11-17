صور.. احتفالية دينية بعنوان "مليونية الصلاة على النبى" بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قرية القرايا بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، انطلاق احتفالات المولد النبوى الشريف، بتنظيم أمسية دينية بعنوان "مليونية الصلاة على النبى" بقيادة الشيخ حسن البيومى رئيس رابطة مجالس الصلاة على النبى بمصر والعالم الإسلامى، وحضور العشرات من أهالى المدينة.

وشارك فى فعاليات "مليونية الصلاة على النبى" بمدينة إسنا، فريق إنشاد من دولة إندونيسيا وقدموا عدد من الأناشيد الدينية المميزة ومدح فى حب رسول الله، بحضور كل من النائب عبد الرازق زنط عضو البرلمان عن مدينة إسنا، ومدير اوقاف اسنا الشيخ منصور صقر، وعدد من مشايخ الأزهر وسكرتير مجلس مدينه اسنا عبد الرحيم طايع، والأشراف الأدارسة وأهالى الطرق الصوفية وعبد السلام زنط وحيدر الدبش رئيس جمعية رعاية المرض والعمد والمشايخ وأهل المدينة.