صور.. إنشاء شنايش جديدة للتغلب على مشكلة غرق غرب الإسكندرية بمياه الأمطار

الإسكندرية جاكلين منير

قام حى العامرية أول بإنشاء شنايش جديدة ، للتغلب على مشكلة غرق غرب الاسكندرية بمياه الامطار ، و ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية برفع درجة الإستعداد والطوارئ لمواجهة النوات والأمطار ومتابعة حالة الشوارع ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي .

وقام المهندس حنفي محمد حنفي رئيس حي العامرية أول يرافقه محمد عبد الله سكرتير عام الحي وجميع التنفيذين والإدارات المعنية اليوم السبت بالمرور الميداني بنطاق الحي ومتابعة أعمال إنشاء شنايش بمنطقة الكيلو ٢٣.٥ صحراوي لدرء الخطر وتجمع مياه الأمطار أثناء النوات و كذلك متابعة أعمال التسليك والتطهير لخط الصرف والمطابق بشارع المستشفي وعزبة العراوة ـو شفط مياه الأمطار المتجمعة بشارع الخاصة الملكية .