صور.. إقبال كبير على الانتخابات بمركز شباب محمد صلاح لاختيار مجلس إدارة

الغربية - مصطفى عادل

انطلقت اليوم السبت انتخابات اختيار مجلس إدارة جديد لمركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس اللاعب وسط إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على التوافد على مركز الشباب للإدلاء بأصواتهم منذ فتح باب التصويت، وبلغ عدد ألأعضاء ممن لهم حق التصويت 339 عضوا.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى ولجنة مشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالغربية برئاسة على الراعى وكيل المديريه للشباب، وإدارة شباب بسيون، وسط تواجد أمنى لتأمين عمليه التصويت، على أن تعلن نتيجة الانتخابات بعد غلق باب التصويت فى السابعة مساء اليوم.

مركز شباب محمد صلاح

إشراف قضائي على انتخابات مركز شباب محمد صلاح

التصويت

جانب من عمليات التصويت

إقبال كبير على الانتخابات

إقبال على الإدلاء بالأصوات

أعضاء الجمعية العمومية يدلون بأصواتهم

إدلاء أعضاء الجمعية العمومية بأصواتهم

جانب من عمليات التصويت



10

اشراف قضائي ولجنة من الشباب والرياضة على انتخابات مركز شباب محمد صلاح