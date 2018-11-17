صور.. إطلاق أول صاروخ "سويوز" روسى للفضاء بعد حادث الشهر الماضى

موسكو (رويترز)

انطلق صاروخ روسى الصنع من طراز سويوز-إف.جي دون رواد نحو الفضاء اليوم الجمعة، من قاعدة بايكونور فى كازاخستان فى أول عملية إطلاق لصاروخ من هذا النوع منذ حادث أدى لإلغاء المهمة الشهر الماضى.

وانطلق الصاروخ حاملا مركبة فضائية من طراز (بروجرس إم.إس-10) في الساعة 18:14 بتوقيت جرينتش (00:14 بالتوقيت المحلى) عليها شحنة إمدادات لمحطة الفضاء الدولية.

وقالت وكالة الفضاء الروسية إن من المقرر أن تصل المركبة بروجرس لمحطة الفضاء الدولية فى 18 نوفمبر، وألغيت مهمة الإطلاق السابقة والتى كانت تقل رائدى فضاء لمحطة الفضاء الدولية فى 11 أكتوبر بعد دقيقتين من الإقلاع بعد خلل فى الصاروخ سويوز-إف.جى مما أجبر رائدى الفضاء الأمريكى والروسى على الهبوط اضطراريا.

وقال محققون روس إن فشل إطلاق الصاروخ إلى الفضاء حدث بسبب جهاز استشعار أصابه تلف أثناء عملية التجميع فى قاعدة بايكونور التى ترجع للحقبة السوفيتية فى كازاخستان، ومن المقرر أن تنطلق أول رحلة مأهولة لمحطة الفضاء الدولية فى بداية الشهر المقبل.



جانب من اطلاق الصاروخ