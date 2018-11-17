شرطة فرنسا تعتقل عصابة تخصصت فى إجبار القاصرات على السرقة

كتب: أحمد علوى

اعتقلت فرقة حماية الأحداث التابعة للشرطة القضائية فى باريس عشرة أشخاص بالغين فى سين سانت دينيس، يشتبه أنهم أجبروا فتيات بعضهن قاصرات، على السرقة.

وقال مصدر بالشرطة أمس الجمعة، "إنه تنظيم إجرامى لاتجار البشر وهو فى تفاقم بشكل ملحوظ" ، ووفقا لهذا المصدر ، الذى شرح فإن المشتبه بهم العشرة، فرنسين صربيين "عملوا مع عائلة من سين سانت دينيس".

وبعد تحقيق دام 18 شهراً، كشفت الشرطة أن نحو 15 شابة "نصفهن بين 9 و 17" ، عملن بالسرقة "كل يوم من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة خامسة مساء فى منطقة باريس".

وتم تدريب الفتيات على النشل والسرقة بين كبار السن، وقبل سن العشرين ، تزوجت الفتيات الصغيرات بالقوة مقابل مهر للزوجة فى المستقبل، وكان يتم تقييم هذا المهر وفقا "لقدرة" الشابة على السرقة.

وألقت الشرطة القبض على عشرة بالغين واستمعوا لتسع فتيات، يعتبرن ضحايا فى قضية الإتجار بالبشر خلال عمليات البحث، كما وجد المحققون 100000 يورو من المجوهرات والسلع الجلدية الفاخرة والساعات الفاخرة والنقود، كما تم الاستيلاء على عدة سيارات.