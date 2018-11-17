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سوبر كورة ..مروان محسن ليس الأول .. نجوم هاجمتهم الجماهير و أصر عليهم المدربين

السبت، 17 نوفمبر 2018 08:12 م
سوبر كورة ..مروان محسن ليس الأول .. نجوم هاجمتهم الجماهير و أصر عليهم المدربين سوبر كورة
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اعتراضات كبيرة واجهها مهاجم منتخب مصر مروان محسن بسبب ندرة تسجيله للأهداف منذ عودته من إصابة قطع الرباط الصليبى التى لاحقته في كأس الأمم الإفريقية بالجابون.
مروان محسن يواجه اتهامات حادة في الفترة الأخيرة من قبل جمهور النادى الأهلى والجمهور المصرى ككل بعد اعتماد الفرنسى باتريس كارتيرون عليه في الأهلى واعتماد خافير أجيرى أيضا على اللاعب في قيادة هجوم المنتخب.
مروان محسن لم يكن الأول حيث هناك العديد من المديرين الفنيين الذين أصروا على إشراك لاعبين متجاهلين الرفض الجماهيرى لهم،لمتابعة التفاصيل عبر "سوبر كورة" اضغط على الرابط التالى:
 
 

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