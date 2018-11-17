سوبر كورة ..مروان محسن ليس الأول .. نجوم هاجمتهم الجماهير و أصر عليهم المدربين

اعتراضات كبيرة واجهها مهاجم منتخب مصر مروان محسن بسبب ندرة تسجيله للأهداف منذ عودته من إصابة قطع الرباط الصليبى التى لاحقته في كأس الأمم الإفريقية بالجابون.

مروان محسن يواجه اتهامات حادة في الفترة الأخيرة من قبل جمهور النادى الأهلى والجمهور المصرى ككل بعد اعتماد الفرنسى باتريس كارتيرون عليه في الأهلى واعتماد خافير أجيرى أيضا على اللاعب في قيادة هجوم المنتخب.