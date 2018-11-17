سقوط 4 عاطلين عقب خطفهم هاتف من موظفة فى مصر القديمة

كتب محمد أبو ضيف

ألقى رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، القبض على 4 عاطلين، يستقلون دراجة بخارية "توك توك"، عقب خطفهم هاتف محمول من موظفة أثناء سيرها بالمنطقة، وتم إعادة المسروقات، وإحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من "أية س ح" 24 سنة، موظفة، بأنها أثناء سيرها بميدان أبو السعود، فوجئت بقيام 4 أشخاص يستقلون دراجة بخارية، "توك توك" بسرقة هاتفها المحمول بأسلوب الخطف وفروا هاربين.

ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد م ف" 16 سنة، عاطل، و"محمد م م" 24 سنة، عاطل، و"عمرو س م" 18 سنة، عاطل، و"أدهم ح م" 18 سنة، عاطل.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، وضبطهم أثناء استقلالهم الدراجة البخارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "ملك وقيادة الثانى"، وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت علي المتهمين والهاتف المحمول واتهمتهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.