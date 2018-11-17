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سفير مصر فى كندا يلتقى أساتذة قسم الدراسات العربية بجامعة أوتاوا

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:11 ص
سفير مصر فى كندا يلتقى أساتذة قسم الدراسات العربية بجامعة أوتاوا سفير مصر فى كندا يلتقى أساتذة قسم الدراسات العربية
كتب أحمد جمعة
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التقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا اليوم الجمعة، مع كل من دكتور عبد الله عبيد رئيس كرسى الدراسات العربية بجامعة أوتاوا، ودكتورة مى التلمسانى رئيسة المجموعة البحثية للدراسات العربية الكندية بالجامعة.

وأشار السفير أبو زيد عقب اللقاء، إلى أن الهدف من اللقاء هو التعرف على الأنشطة المختلفة التى يقوم بها قسم الدراسات العربية بجامعة أوتاوا، وبحث سبل التعاون بين السفارة والقسم لتعزيز الاهتمام بالدراسات العربية لدى طلبة الجامعات الكندية، موضحاً أنه حرص على التأكيد على دعم السفارة المصرية ومساندتها لأنشطة القسم، خاصة فى ظل إضطلاعه بمهام التعريف بالحضارة العربية وتراثها الثقافى.

وقد أشاد أبو زيد بالدور الكبير للقسم وما يقدمه من مواد علمية مختلفة تتناول الفنون والثقافة والتاريخ واللغات والسياسة العربية، والتى تم وضعها بدقة لضمان إلمام الدارسين بالروافد المختلفة للثقافة العربية وبناء جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب.

وكشف أبو زيد عن أن اللقاء أبرز أهمية توفير الدعم السياسى لقسم الدراسات العربية بجامعة أوتاوا، والأقسام الأخرى المشابهة فى مختلف الجامعات الكندية، لاسيما فى ظل ما تشهده بعض تلك الأقسام من تحديات إدارية ومالية، فى الوقت الذى تشهد فيه إقبالاً متزايداً من قبل الطلاب الكنديين وغير الكنديين، وهو الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى خلق روابط وطيدة وجسور للتواصل والحوار الثقافى بين كندا والبلدان العربية.


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