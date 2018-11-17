زوجة فى دعوى طلاق بالشرقية : زوجى تاجر مخدرات وحكم عليه بالسجن المؤبد

الشرقية- فتحية الديب

أقامت ربة منزل بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة، ذكرت فيها أن زوجها تاجر مخدرات وصدر ضده حكما بالسجن المؤبد ويقضي العقوبة فى سجن برج العرب

وقالت الزوجة " ه إ إ ع" مقيمة مركز فاقوس، في دعوى الطلاق التى حملت الرقم 1581 لسنة 2018 أسرة فاقوس، إنها تزوجت من " م .م . أ " مقيم قرية تابعة لمركز فاقوس، ورزقها الله منه بطفلة" ر" وبعد فترة لجاء إلي المخدرات، وحاولت إبعاده عنها لكي ينفق علي المنزل بالحلال، لكنه سار في طريق المخدرات، حتي ألقت الشرطة القبض عليه وحكم عليه بالسجن المؤبد، مشيرة الى أنها لم تتلقي أي مبالغ من أسرة زوجها لكي تنفق علي طفلتها الصغيرة، مما دفعها إلي رفع قضية نفقة للصغيرة" ر م م أ" ضد جدها وحملت الرقم 1725 لسنة 2018 أسرة فاقوس، لمطالبته بنفقة شهرية للطفلة، تتضمن المأكل والمسكن.