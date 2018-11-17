video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 04:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوجة فى دعوى طلاق بالشرقية : زوجى تاجر مخدرات وحكم عليه بالسجن المؤبد

السبت، 17 نوفمبر 2018 04:00 ص
زوجة فى دعوى طلاق بالشرقية : زوجى تاجر مخدرات وحكم عليه بالسجن المؤبد محكمه الأسرة
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
أقامت ربة منزل بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة،  ذكرت فيها أن زوجها تاجر مخدرات وصدر ضده حكما  بالسجن المؤبد ويقضي العقوبة فى سجن برج العرب 
 
وقالت الزوجة " ه إ إ ع" مقيمة مركز فاقوس، في دعوى الطلاق التى حملت الرقم 1581 لسنة 2018 أسرة فاقوس، إنها تزوجت من " م  .م .  أ " مقيم قرية تابعة لمركز فاقوس، ورزقها الله منه بطفلة" ر" وبعد فترة لجاء إلي المخدرات، وحاولت إبعاده عنها لكي ينفق علي المنزل بالحلال، لكنه سار في طريق المخدرات، حتي ألقت الشرطة القبض عليه وحكم عليه بالسجن المؤبد، مشيرة الى أنها  لم تتلقي أي مبالغ من أسرة زوجها لكي تنفق علي طفلتها الصغيرة، مما دفعها إلي رفع قضية نفقة للصغيرة" ر م م أ" ضد جدها وحملت الرقم 1725 لسنة 2018 أسرة فاقوس، لمطالبته بنفقة شهرية للطفلة، تتضمن المأكل والمسكن.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زوج للمحكمة: "مراتى عندها عضلات وأصابتنى بعاهة وسجنتنى 4 مرات"

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار المحافظات

محكمة الاسرة

دعوي خلع

فاقوس محكمة فاقوس




لا تفوتك
"القوى العاملة" تبدأ غدًا قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب بمكافأة ألف جنيه

"القوى العاملة" تبدأ غدًا قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب بمكافأة ألف جنيه

محمد صلاح يستمع لأغنية "هدد" بعد مباراة مصر وتونس

محمد صلاح يستمع لأغنية "هدد" بعد مباراة مصر وتونس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

إخلاء سبيل مالكة حضانة التعذيب و مشرفتين بكفالة 500 جنيه

إخلاء سبيل مالكة حضانة التعذيب و مشرفتين بكفالة 500 جنيه

"مصر للطيران": إقلاع طائرة الشهيد ساطع النعمانى من لندن لنقله إلى القاهرة

"مصر للطيران": إقلاع طائرة الشهيد ساطع النعمانى من لندن لنقله إلى القاهرة

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة