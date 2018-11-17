"زمان وأنا صغير".. تعرف مين ده من المشاهير؟

كتب محمد عبد العظيم

لكل شخص ذكرياته الخاصة التى يحتفظ بها من مراحل عمره المختلفة، وتتجسد الذكريات الجميلة بحياتنا فى المقتنيات والهدايا والصور الشخصية سواء الفردية منها أو الجماعية مع الأسرة والأصدقاء، ومع وجود تلك الأشياء بحوزتنا نعيد مشاركتها مع المقربين منا خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

نجيب ساويرس رجل الأعمال نشر صورة له وهو طفل صغير، فى إطار استعادة ذكريات طفولته، وهى الصورة التى حققت تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين الذين حرصوا على الإعجاب بالصورة.









يذكر أن رجل الأعمال نجيب ساويرس قد نشر صورة له من داخل أحد مناجم الذهب الخاصة به فى كوت ديفوار، فى إطار العديد من الاستثمارات فى دول أفريقيا، خاصة دول الغرب مثل كوت ديفوار وغيرها، ونشر صورة له