روساء الاتحادات الطلابية يلتقطون "سيلفى" مع وزير التعليم العالى

التقط رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم على مستوى الجامعات المصرية، صور سيلفى مع الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، وذلك على هامش أول لقاء يجمع بين أعضاء المجلس الأعلى للجامعات من رؤساء الجامعات ، وطلاب الاتحادات والذين تم تنصيبهم يوم الخميس الماضي.

من المنتظر أن يتضمن اللقاء بالطلاب عرض لوجهات نظر الطلاب، وخططهم المستقبلية، وكيفية تفعيل الأنشطة خلال العام الدراسى الحالى 2018-2019، فضلا عن دور الوزراة فى تدعيم الأنشطة، ويتم طرح دور الاتحادات الطلابية فى الخطط القومية، وكيفية المشاركة الفعالة فى المشروعات القومية.