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رفع 1100 طن قمامة وأتربة بـ"الجبل الأصفر" فى الخانكة

السبت، 17 نوفمبر 2018 04:35 م
رفع 1100 طن قمامة وأتربة بـ"الجبل الأصفر" فى الخانكة رفع قمامة وأتربة
القليوبية إبراهيم سالم
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واصلت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة، أعمال حملة نظافة وتطوير مكبرة بمنطقة الجبل الأصفر، اليوم، السبت،  تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس الوزراء، وتعليمات المحافظ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، حيث شملت أعمال جرد وتسوية طرق ونظافة ورفع أتربة وإنارة عامة من الصباح الباكر حتى الليل بالجبل الاصفر،  وذلك عقب زيارة رئيس الوزراء للمنطقة أول أمس الخميس.

 

وأكد غريب أحمد، رئيس مدينة الخانكة، أن الحملة كانت تحت إشراف الدكتور عواد احمد السكرتير العام،  وبحضور طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة واحمد السيد مساعد رئيس المدينة،  والسيد الأكشر، رئيس وحدة الجبل الأصفر، أحمد رزق رئيس الوحدة المحلية بعرب العليقات، حيث شملت الحملة نظافة ورفع الاتربة وجرد الطرق العامة وعمل صيانة لأعمدة الانارة وتركيب كشافات ولمبات وأسلاك للأعمدة وذلك بطريق العقد 16 و 19 بالجبل الأصفر، مشيرا إلى أنه تم رفع عدد 800 طن أتربة وركش وردم من أمام محطة الصرف الصحى.

 

وتابع، أنه تم رفع 300 طن قمامة وتم جرد الطريق بالجليدر الخاص بمدينة الخصوص وبوكت المجلس بمسافة 6000 متر بطول الطرق العامة من على جانبى الطريق،  وكذا عمل صيانة للأعمدة الإنارة الموجودة بمنتصف الطريق لـ80 عامود من تركيب كشافات ولمبات وأسلاك كهربائية.

 

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجزء الثانى من المرحلة الثانية، بمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر،  تمهيدا للافتتاح الرسمى قريبا،  وكان برفقته محافظ القليوبية،  ونائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق.


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أخبار القليوبية

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