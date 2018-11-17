رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية: تنقصنا تخصصات عديدة فى المجالات الصناعية

أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن عدد سكان أفريقيا سيتضاعف بحلول عام 2050 وذلك من مليار وربع نسمة إلى 3 مليار ونصف بحلول منتصف القرن الحالى.

وأوضح أن عدد سكان العالم العربى سيصل إلى600 مليون نسمة بحلول عام 2050، قائلا: "نحتاج رؤية مستقبلية جديدة للتعامل مع التصنيع الغذائى بين الزراعة والمستهلك وما بينهما من مراحل لتعزيز الأمن الغذائى والتغذية الصحية وتطوير الخدمات المكملة والصناعات والمنتج المبدئى والوسيط والنهائى".

وأضاف منصور، بكلمته خلال جلسة استماع صناعة الأغذية فى مصر التى تنظمها الجامعة الألمانية بالقاهرة اليوم السبت بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن البحث العلمى له إضافة كبيرة فى مجال الأمن الغذائى فى الزراعة والمنتجات الغذائية، مؤكدا أن صناعة الغذاء بها تخصصات كثيرة للغاية "زراعة وتصنيع وتعبئة وتوزيع وصولا إلى المستهلك"، مشيرا إلى أن هناك العديد من التخصصات الهندسية فى هذا الأمر .

وتابع منصور أن هناك 60 خبيرا سجلوا حضورهم اليوم فى جلسة استماع الغذاء فى مصر، موضحا أن التخزين والتصنيع يحتاج الهندسة والميكروبيولوجى، قائلا: "مستعدون لتغطية العديد من التخصصات بداية من التدريب فى مجال اللوجستيات والابتكار الخاص بآليات تجميع الحاصلات الزراعية وغيرها من الأساليب والأدوات فتجميع الطماطم يختلف عن باقى الخضروات والفاكهة ونحن لا ينقضنا العلم ولكن ينقصنا تخصصات جديدة بينية فى الزراعة والهندسة والعلوم والإدارة".