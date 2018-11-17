رئيس كيما: تشغيل 90٪ من مشروع التطوير الشهر الجارى بصورة تجريبية

كتب عبد الحليم سالم

كشف عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة كيما للصناعات الكيماوية، أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير وتحديث المصانع وفق الجدول الزمنى المحدد.

وأضاف الحوت لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تشغيل المشروع الجديد كيما 2، بنسبة 90٪ الشهر الجارى، وذلك بصورة تجريبية.

وأشار أن المشروع سيكون جاهزا للتشغيل مطلع العام الجديد ،بما يساهم بشكل كبير فى تحقيق إيرادات ،وأرباح كبيرة للشركة علاوة على توفير فرص عمل لمئات الشباب، لافتا أن وزير قطاع الأعمال العام سيتفقد المشروع يوم 25 نوفمبر الجارى للاطمئنان على سير عمل المشروع.