رئيس جهاز السادات: مليار و400 مليون جنيه موازنة المدينة للعام المالى الحالى

كتب أحمد حسن

كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، أن موازنة جهاز المدينة للعام المالى الحالى تصل لمليار و400 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المدينة تشهد تنفيذ مشروعات خدمية وإنشائية ضخمة.

وأضاف المهندس أمين غنيم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه جارى طرح إحلال وتجديد محطات المياه والصرف بالمدينة بالكامل، لافتًا إلى أنه إسناد تنفيذ عدد 2952 وحدة سكنية بإجمالى 123 عمارة بالمنطقة الخامسة بالمدينة، ووصلت نسبة التنفيذ نحو 20%، رغم أن عملية الإسناد لم تتخط الشهرين.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أن نسبة تنفيذ سوق الجملة بالمدينة وصلت لـ60% من المرحلة الأولى، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل مايو 2019، مؤكدًا أن سوق الجملة سيخدم على محافظة المنوفية بالكامل ويقام على مساحة 80 فدانًا، مؤكدًا أن استثمارات السوق تصل لـ150 مليون جنيه.