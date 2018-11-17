دواوين الوزارات × 24 ساعة.. كشف حقيقة إلغاء مجانية التعليم وتغيير مسمى الوزارة

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

بطاقات حصول الأطفال على خدمات طبية مميزة بــ 5 آلاف وحدة × 6 معلومات

الصحة ترد على شائعات تعطل أجهزة القسطرة بمعهد القلب القومى

وزارة التضامن الاجتماعى:

وزارة التضامن: لا صحة لما تردد بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وزارة التموين:

250 طنا.. توزيع السلع على الفقراء بمناسبة المولد النبوى × 5 معلومات

وزارة التربية والتعليم:

التعليم تكشف حقيقة "إلغاء المجانية" وتغيير مسمى الوزارة

"التعليم" تقرر تعديل تقييم طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين بعد تراجع نسب النجاح العام الماضى.. رضا حجازى: إعادة النظر فى توزيع الدرجات.. ويؤكد: امتحان الفصل الدراسى الأول انتهى بالصف الأول الثانوى

وزارة النقل:

وزير النقل يبحث مع سفيرى كوريا الجنوبية وإيطاليا التعاون فى السكك الحديدية والمترو

"السكة الحديد" تحمل المحليات مسئولية تأخر إنهاء تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات.. وترفع تقريرا لـ"النقل" عن أسباب تباطؤ معدلات التنفيذ.. ومصادر: تأجيل إنهاء تنفيذ مشروع خط القاهرة ـ الإسكندرية لأجل غير مسمى

وزارة الزراعة:

"الزراعة": نكافح الكلاب الضالة طبقا للقانون وتراكم القمامة يؤدى لانتشارها

"الزراعة" تعلن عن تصدير 4 ملايين و560 ألف طن خضر وفاكهة منذ بداية العام

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول برنامج "نيوتن - مشرفة"

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: الثلاثاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف: من يحب الله ورسوله لا يكون محتكرًا ولا غشاشًا

وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد طوخ الأقلام بالسنبلاوين

وزارة السياحة:

تعرف على الاستعدادات لنجاح الموسم السياحى النهرى × 10 معلومات