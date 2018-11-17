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حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى المشير طنطاوى منعًا للتكدسات

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:00 ص
حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى المشير طنطاوى منعًا للتكدسات حواجز حديدية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية بمحيط إغلاق جزئى لكوبرى المشير طنطاوى، والتى تستمر لمدة شهرين بسبب إصلاحات وأعمال تطوير منعًا للتكدسات، بالتنسيق مع إدارة المهندسين العسكريين وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك الأعمال لحين الانتهاء منها.

 

وأجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، ووضعت الشركة المنفذة للمشروع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

 


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