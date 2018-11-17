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السبت، 17 نوفمبر 2018 06:14 م
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حملة إزالة فورية ببرج العرب للتعديات على أملاك الدولة

السبت، 17 نوفمبر 2018 06:06 م
حملة إزالة فورية ببرج العرب للتعديات على أملاك الدولة جانب من الحمله
الاسكندرية جاكلين منير
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شن جهاز ومدينة برج العرب حملة مسائية لإزالة التعدى على أراضى الدولة وذلك بناء على تعليمات الدكتور الوزير عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بإزالة المبانى التى على أرض أملاك الدولة أو بدون ترخيص.

وقامت أعضاء لجنة الإزالة بتوجيهات المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب على ضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف فى المهد حيث شن المركز حملة برئاسة حمادة خليفة رئيس قسم الإزالات توجهت إلى برج العرب القديم شارع جمال عبد الناصر و تم تنفيذ عدد  قرار إزالة حيث تم إزالة منزل بدون سقف محاط بسور على مساحة 300 متر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 


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