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السبت، 17 نوفمبر 2018 07:37 م
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حصاد الاقتصاد اليوم السبت 17-11-2018

السبت، 17 نوفمبر 2018 07:30 م
حصاد الاقتصاد اليوم السبت 17-11-2018 محمد معيط وزير المالية
مصطفى عبد التواب
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تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 17-11-2018، حيث شهد إعلان توسيات ضربية بلغت 50 الف ملف بقيمة 12.5 مليار جنيه، علاوة على الاعلان عن عدد المشروعات القومية وتكلفتهم منذ 2014 وحتى الان وفيما يلى أهم الاخبار الاقتصادية.


المالية: تسوية 50 ألف ملف ضريبى بـ12.5 مليار جنيه وتحصيل 6.3 مليار للدولة


أكدت وزارة المالية، على أنه تم إغلاق أكثر من 50 ألف و474 ملفًا بعد أن قامت مصلحة الضرائب بإعداد التسوية النهائية لهذه الملفات من مختلف القطاعات الاقتصادية والتى بلغت إجمالى قيمتها 12.5 مليار جنيه منها 6.2 مليار جنيه تم التنازل عنها تتعلق بغرامات وفوائد التأخير، والباقى 6.3 مليار جنيه من أصل الضريبة دخلت خزانة الدولة، وذلك فى إطار القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند سداد أصل الضريبة بالكامل بعد انتهاء المرحلة الأولى الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

 


تأتى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية، كأحد الركائز التى تعتمد عليها فى تطوير مرافق الدولة فى مختلف المجالات، فى إطار خطة التنمية المستدامة، وفيما يلى نعرض إنفوجراف تم إعداده من قبل صفحة "رؤية مصر 2030"، للكشف عن المشروعات القومية التى نفذتها الدولة المصرية منذ عام 2014، وحتى العام الحالى.

 
706 آلاف "رجل" يرفعون أعداد المشتغلين بالدولة ويعوضون غياب "النساء"

أظهرت بيانات نشرة القوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أعداد المشتغلين "الذكور والإناث" بالدولة إلى 26.295 مليون مشتغل، خلال الربع الثالث من العام الجارى، مقارنة بالربع السابق له مباشرة.
 
وأشارت البيانات والتى ترصد مؤشرات سوق العمل فى مصر خلال الفترة من يوليو – سبتمبر 2018 "الربع الثالث من العام"، إلى ارتفاع عدد المشتغلين من الذكـور إلى 21.844 مليون مشــتغل، بزيادة قدرها  706 آلاف مشتغل عن الربع الثانى من العام الجارى.

 
كشف عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة كيما للصناعات الكيماوية، أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير وتحديث المصانع وفق الجدول الزمنى المحدد.
 
وأضاف الحوت لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تشغيل المشروع الجديد كيما 2، بنسبة 90٪ الشهر الجارى، وذلك بصورة تجريبية.


ارتفاع سعر الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 611 جنيها للجرام
ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 17-11-2018 بقيمة 3 جنيهات ليواصل الذهب صعوده لليوم الثالث على التوالى، ويصبح سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا وانتشارا فى مصر 611 جنيها.
 
 
نائب وزيرة التخطيط تكشف 3 تحديات تواجه الدولة من أجل دعم التنوع البيولوجى

شارك الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط فى جلسة رفيعة المستوى أدراها الدكتور مراد وهبة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وبحضور وزير البيئة لكوستاريكا وموريشيس، وذلك على هامش تمثيله لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمؤتمر الأطراف الـرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى.

 

وقال كمالى، إنه يوجد ثلاثة تحديات تواجه الدولة من أجل دعم التنوع البيولوجى أولها هو التمويل والتمويل الأخضر والسندات الخضراء وكذلك أساليب التمويل المختلطة، مشيرًا إلى أن الدولة تشجع هذا الاتجاه من أجل العمل على مواجهة تحديات ضعف الميزانية ومحدوديتها وذلك بتعزيز دور الأطراف وشركاء التنمية، كما تشجع الدولة الأعمال الخضراء عن طريق سياسات معينة كخفض الدعم على المحروقات لخفض العجز فى الموازنة، الطاقة البديلة والمتجددة، وخفض الانبعاثات، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يدعم التنوع البيولوجى الذى يعد هدف بيئى تنموى.

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن بدء الطرح الخاص للأراضى الصناعية فى كلا من مدينة " العاشر من رمضان، بدر " لإقامة مشروعات فى قطاعات " غزل ونسيج وهندسية وغذائية وكيماوية ومواد بناء"


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