حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة ببولاق

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، فى اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وتحفظت على 150 جرام من مخدر الحشيش ضبطت بحوزته، وأمرت بعرضهم على المعمل الكيماوى لفحصهم وكتابة تقرير وافً عنهم.

أكدت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بإشراف العقيد محمد حامد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة إلى اتجار "رمضان. ج" عاطل بمخدر الحشيش بمنطقة أبو قتادة ببولاق الدكرور.

ومن خلال رصد المتهم تم القبض عليه، وبحوزته 150 جراما من مخدر الحشيش، ومبلغ 215 جنيها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر العميد سامح الحميلى مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.