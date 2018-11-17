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حبس عاطل ضبط وبحوزته نصف كيلو حشيش وترامادول بالمنوفية

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:43 م
حبس عاطل ضبط وبحوزته نصف كيلو حشيش وترامادول بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار أحمد نجاوكيل النائب، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته نصف كيلو حشيش، و50 قرص ترامادول، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن المقدم تامر الزهار رئيس مكافحة المخدرات بمديرية أمن المنوفية، من ضبط " على .ف 35 عاماعاطل وبحوزته نصف كيلو حشيش، و50 قرص ترامادول، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

 

 


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