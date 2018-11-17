حبس " عاطلين " 4 أيام فى قضية حيازة أسلحة بدون ترخيص

كتب عامر مصطفى

أمرت نيابة شمال القاهرة، تحت إشراف المستشار حاتم فضل، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة، بحبس عاطلين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، فى قضية حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، كما أمرت بتحريز المضبوطات.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على كلا من "ع.م"، 40 سنة، و"م.ج"، 30 سنة، وبحوزتهم أسلحة نارية اعترفا بحيازتها لاستخدامها فى مشاجرة مع آخرين، وتبين أن المضبوطات التى عثر عليها بحوزة المتهمين عبارة عن سلاح نارى فرد خرطوش، و9 طلقات، وكذلك بندقية خرطوش، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم ،وأصدرت النيابة قرارها المتقدم .