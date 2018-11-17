تعرف على خطوات تنفيذ حملة 100 مليون صحة بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء فى بيان لها جاهزيتها التامة لإنطلاق حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية ، والمقرر بدئها فى المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية اعتبارا من أول ديسمبر المقبل وحتى نهاية يناير القادم .

وتقرر برنامج محدد للحملة يتضمن :

افتتاح الحملة بماراثون رياضى تنظمه مديرية الشباب والرياضة من الصالة المغطاة وحتى المدينة الشبابية الدولية بالعريش .

لقاء موسع مع الشباب للحث على المشاركة فى الحملة .

الكشف الطبى فى نقطة متحركة بالمدينة الشبابية لجميع المشاركين فى المارثون .

التنسيق مع مختلف الجهات لتحقيق هدف الحملة والحفاظ على صحة المواطنين .

تواصل بين الحملة والمواطنين، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية فى المحافظة ونظيرتها فى مديرية الصحة.

تخصيص 5 فرق طبية للانتقال إلى تجمعات المنقولين من الشيخ زويد ورفح والمقيمين حاليا فى محافظات : الإسماعيلية والشرقية والمنوفية والبحيرة لعمل المسح الطبى الشامل لهم ، بالتنسيق بين مديرية الصحة وديوان عام المحافظة .

عقد مؤتمر صحفى موسع بمشاركة جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية فى مركز إعلام العريش نهاية كل أسبوع لإعلان النتائج والرد على استفسارات الصحفيين والإعلاميين .

وضع إعلانات وبنرات فى مختلف الشوارع والميادين العامة للدعاية والاعلان عن الحملة وحث المواطنين على المشاركة وتوقيع الكشف الطبى عليهم .

الدعاية للحملة فى مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى والإذاعة المحلية والبوابة الألكترونية للمحافظة والمدارس والجامعات والمساجد ومراكز الشباب والتجمعات المختلفة .

عدد المواطنين المستهدف من الحملة يبلغ 254 ألف و697 مواطنًا بينهم 113 ألف و364 مواطنا بمركز العريش، 58 ألف و433 مواطنا بمركز بئر العبد ، 31 ألف و115 مواطنا بالشيخ زويد ، 35 ألف و117 مواطنا برفح ، 13 ألف و235 مواطنا بالحسنة ، و3 آلاف و415 مواطنا بنخل .

وجود 80 فريقا طبيا على مستوى المحافظة موزعة بواقع 30 فريقا فى العريش ، 29 فريقا فى بئر العبد ، 8 فرق فى الشيخ زويد ، 4 فرق فى رفح ، 5 فرق فى الحسنة ، و 4 فرق فى نخل .

سيتم الكشف على المواطنين وفحصهم واقرار العلاج اللازم للمصابين منهم عن طريق وزارة الصحة.