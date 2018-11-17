تشكيل عصابى يطلب فدية 200 الف جنيه لإعادة سيارة نقل بمقطورة لمالكها

كتب بهجت أبو ضيف

أدلى أفراد تشكيل عصابى يضم 4 متهمين بإعترافات تفصيلية ، عن واقعة قيامهم بطلب مبالغ مالية "فدية " من ملاك السيارات ، التى يقومون بسرقتها بالإكراه ، بعدما كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، أن المتهمين يحصلون على هواتف الضحايا للتفاوض حول قيمة الفدية، خوفا من تتبع هواتفهم والقبض عليهم ، كما اعترف المتهمين أنهم طلبوا مبلغ فدية 200 ألف جنيه من قائد سيارة نقل مقطورة، استولوا عليها بالإكراه بمنشأة القناطر، حيث ذكروا أنهم استخدموا سيارة ملاكى فى مطاردة السائق وقطع الطريق أمامه، ثم تهديده بأسلحة نارية، والاسيتلاء على السيارة والهاتف المحمول ، كما اعترفوا بواقعة سرقة سيارة مهندس بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وهاتفين محمول ومبلغ 10 الاف جنيه من الضحية . كان

كان مركز شرطة منشأة القناطر ، تلقى بلاغا يفيد سطو مجهولين على قائد سيارة نقل مقطورة، وتهديده بالأسلحة النارية، والإستيلاء على السيارة ، وكشفت التحريات التى أشرف عليها الرائد طارق مدحت ، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر ، أن وراء الجريمة 4 عاطلين سبق اتهامهم فى قضايا جنائية، وأنهم كونوا مؤخرا تشكيلا عصابيا للسطو المسلح على قائدى السيارات، وسرقتها بالإكراه ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن النقيب كريم يونس معاون مباحث مركز شرطة منشأة القناطر من القبض على المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية .

واعترف المتهمين أمام العميد عاصم أبو الخير ، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد أبو زيد وكيل فرقة المباحث الجنائية، بارتكاب الواقعة، وذكروا أنهم ارتكبوا عدة وقائع سابقة لسرقة سيارات بالإكراه، من بينها السطو على مهندس أثناء قيادته سيارته بطريق الواحات، وأرشدوا عن السيارة المسروقة، وتم استعادتها، وحر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء محمد التواب، وتولت النيابة التحقيق.