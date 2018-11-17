تشغيل محطة الصرف الصحى بالواحات البحرية بعد توقف المشروع 15 عاما

كتب سيد الخلفاوى

بعد توقف المشروع لأكثر من 15 عاما، أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن إزالة كافة المعوقات التى تواجه تشغيل محطة الصرف الصحى بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى بالتنسيقق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة للبدء فى أعمال توصيل الوصلات المنزلية.

وأكد المحافظ فى تصريحات له، أن مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى يشهد طفرة فى الخدمات المقدمة لمواطنيه، حيث تم افتتاح العديد من المشروعات الخدمية التى تعكس مدى حرص المحافظة على تقديم خدماتها لجميع مواطنيها فى كافة أنحاء المحافظة .

وأعلن المحافظ عن رصف 7 طرق حيوية من خلال مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى، مضيفا أنه تم التأكيد على الشركات المنفذة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والانتهاء من كافة الاعمال مع نهايه شهر أبريل المقبل كحد أقصى، موجها مديرية الطرق والنقل بمتابعة الاعمال الجارى تنفيذها أولاً بأول.