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ترحيل 32 أفريقيا لإقاماتهم غير الشرعية ومحاولتهم التسلل لدول الجوار

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:24 ص
ترحيل 32 أفريقيا لإقاماتهم غير الشرعية ومحاولتهم التسلل لدول الجوار مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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رحلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 32 مهاجرًا غير شرعي من السودان وإريتريا وإثيوبيا وتشاد إلى بلادهم بعد القبض عليهم لاقاماتهم غير الشرعية بالبلاد ومحاولتهم التسلل الى دول الجوار.  
 
 
 
وأفاد مصدر بالمطار أن السلطات المعنية تسلمت 14 سودانيا و7 إثيوبيين و5 إريتريين و6 تشاديين حيث وصل المرحلون على متن عدة مأموريات قادمة من مديريات أمن مرسي مطروح والقاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية، وتم تشكيل فريق أمنى لمراجعة مواقفهم الامنية، حيث اقروا بمحاولتهم التسلل الى ليبيا ودول الجوار. 
 
 
 
وأوضح المصدر، أنه تم ترحيلهم على متن عدة رحلات مغادرة إلى بلدهم، بعد الكشف الجنائي عليهم، وإخطار سفارات وقتصليات بلادهم بالقاهرة.

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