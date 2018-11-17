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ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى..أوراسكوم للاستثمار تتصدر

السبت، 17 نوفمبر 2018 10:00 م
ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى..أوراسكوم للاستثمار تتصدر البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 183.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 106.3 مليون جنيه، تلتها "جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 183.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 637.4 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 144.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 569 مليون جنيه، تلتها "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 108.6 مليون ورقة وبقيمة تداول 267 مليون جنيه، ثم "العرفة للاستثمارات والاستشارات" بحجم تداول 80.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 237.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاء "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول بلغ 47.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 102.9 مليون جنيه، تلتها "أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية" بحجم تداول 42.9 مليون جنيه، وقيمة تداول 370.7 مليون جنيه، ثم " العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 40.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 28.9 مليون جنيه، وفى التاسع "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول 37 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 89.7 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "حق الاكتتاب لشركة بالم هيلز للتعمير-3" بحجم تداول بلغ 24.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 5.9 مليون جنيه.

 

 

 


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