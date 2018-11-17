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ترامب: ملايين الأشخاص ينتظرون منذ فترة طويلة دخول أمريكا بشكل قانونى

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:34 م
ترامب: ملايين الأشخاص ينتظرون منذ فترة طويلة دخول أمريكا بشكل قانونى ترامب
(أ ش أ)
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، اليوم السبت ، أن هناك ملايين الأشخاص الذين ينتظرون منذ فترة طويلة لدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني.

وذكر راديو صوت أمريكا فى نشرته باللغة الإنجليزية ، أن ترامب أكد فى تصريحات صحفية أن هؤلاء الأشخاص لهم الأولوية فى دخول الولايات المتحدة نظرا لانتظارهم منذ وقت طويل وسعيهم لدخول البلاد بالشكل القانوني.

واعترف ترامب بوجود قوات عسكرية كبيرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وقال " إن هناك أعداد كبيرة تسعى لاجتياز الحدود الأمريكية من الجنوب ، مشيرا إلى أن السبب فى ذلك الأوضاع داخل الولايات المتحدة تعتبر أفضل بالمقارنة ببقية دول العالم الأخرى".

وكان مسئولون بوزارة الدفاع الأمريكية  البنتاجون  قد أعلنوا مؤخرا أن عدد القوات الأمريكية المتواجدة على الحدود الجنوبية وصل إلى حده الأقصى ، حيث تم نشر 8000 من أفراد الجيش والحرس الوطنى على الحدود مع المكسيك بغرض منع قوافل النازحين من دخول الولايات المتحدة .

 


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