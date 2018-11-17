تجديد حبس 7 متهمين لاتهامهم ببث أخبار كاذبة بـ"مكملين2" 45 يوما

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تجديد حبس 7 متهمين لاتهامهم مع آخرين ببث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والمعروفة بمكملين 2، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

عقدت جلسة التجديد برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية.