video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 03:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 4 متهمين بالمحور الإعلامى لجماعة الإخوان 45 يوما

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:51 م
تجديد حبس 4 متهمين بالمحور الإعلامى لجماعة الإخوان 45 يوما محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس وإبراهيم سعيد
إضافة تعليق

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس 5 متهمين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة فى اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وكما قررت المحكمة إخلاء سبيل متهمة بتدابير احترازية.

 

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جاك دورسى: الأخبار الكاذبة على تويتر مشكلة متشعبة ولا بد من حل للتغلب عليها

تجديد حبس أبو الفتوح بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة

تجديد حبس 18 متهما بـ"نشر أخبار كاذبة" حول الاختفاء القسرى

تجديد حبس المتهمين بالمحور الاعلامى

نشر اخبار كاذبة

الجنايات تجدد حبس المتهمين بالمحور الإعلامى




لا تفوتك
رئيس الوزراء يغادر إلى أديس أبابا للمشاركة فى قمة الاتحاد الأفريقى

رئيس الوزراء يغادر إلى أديس أبابا للمشاركة فى قمة الاتحاد الأفريقى

تشكيل لجنة عليا لمتابعة ضخ الأسطوانات لتفادى أزمة البوتاجاز فى الشتاء.. اجتماع أسبوعى لمراجعة معدلات الطرح.. المصيلحى لـ"اليوم السابع ": التوسع فى خدمة توصيل الغاز الطبيعى ساهم فى تقليل الضغط على البوتاجاز

تشكيل لجنة عليا لمتابعة ضخ الأسطوانات لتفادى أزمة البوتاجاز فى الشتاء.. اجتماع أسبوعى لمراجعة معدلات الطرح.. المصيلحى لـ"اليوم السابع ": التوسع فى خدمة توصيل الغاز الطبيعى ساهم فى تقليل الضغط على البوتاجاز

الأوقاف تواجه الدواعش بالقارة العجوز.. خطة لنشر الوسطية وتدريب دعاة وعقد مؤتمرات بأوربا.. طرح بديل عن تيارات مغتربة ترفض دعم التعايش بالغرب.. نشر المطبوعات وملتقيات نقاشية مشتركة وزيارات متبادلة وخطب بالمساجد

الأوقاف تواجه الدواعش بالقارة العجوز.. خطة لنشر الوسطية وتدريب دعاة وعقد مؤتمرات بأوربا.. طرح بديل عن تيارات مغتربة ترفض دعم التعايش بالغرب.. نشر المطبوعات وملتقيات نقاشية مشتركة وزيارات متبادلة وخطب بالمساجد

مواعيد مباريات اليوم السبت 17 - 11 - 2018 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 17 - 11 - 2018 والقنوات الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة