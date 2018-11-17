تجديد حبس 4 متهمين بالمحور الإعلامى لجماعة الإخوان 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس 5 متهمين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة فى اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وكما قررت المحكمة إخلاء سبيل متهمة بتدابير احترازية.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.