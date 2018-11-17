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تجديد حبس أبو الفتوح بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:30 م
تجديد حبس أبو الفتوح بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة عبد المنعم أبو الفتوح - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،  برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، اليوم السبت، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه  بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.

 

 


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تجديد حبس ابو الفتوح

اتهام ابو الفتوح بنشر اخبار كاذبة

المستشار حسن فريد

جنايات القاهرة

اخبار الحوادث




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