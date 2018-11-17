video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 09:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بغمزة عين.. ألش دبلوماسى بين السويد واليابان بسبب الخرافات عن الانتحار

السبت، 17 نوفمبر 2018 08:19 م
بغمزة عين.. ألش دبلوماسى بين السويد واليابان بسبب الخرافات عن الانتحار مستر بين
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

دخلت السويد واليابان عبر حسابيها باللغة العربية، فى وصلة ألش دبلوماسى، بعد استخدام السويد هاشتاج "خرافات عن السويد" على نفس منوال مبادرة "خرافات من اليابان" والتى تستخدمها لرصد المعلومات الخاطئة والشعائعات والرد عليها التى تنتشر عن الدولتين على السوشيال ميديا.

1
 

فور استخدام السويد الوسم "خرافات عن السويد، قال أحد المغردين يدعى خلف الشمرى:"خلصنا من خرافات عن اليابان والحين رحنا خرافات عن السويد، ما قول إلا الله يعينكم علينا وعلى خرافتنا، فرد حساب اليابان على تغريدة بغمزة عين لأحد الممثليين، فيما تحمله من دلالات أنها الدولة صاحبة المبادرة، بينما ردت بالمثل دولة السويد بغمزة عين آخرى للممثل الكوميدى الشهير مستر بين.

2
 

يُخيل لدى البعض أن دولة اليابان خارج كوكب الأرض ومجرتنا الشمسية، لما يشاع من خلال العديد من الخرافات عن تلك الدولة، والتى تحاول جاهدة التصدى لها عبر حسابها اليابان بالعربى على موقع تويتر الذى يحظى بشعبية كبيرة حيث تجاوز 245 ألف متابع، بينما حساب السويد به 371 ألف متابع. 

تحاول دولة اليابان جاهدة التصدى لتلك التجاوزات والخرافات والأخبار المفبركة التى يتم تداولها عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، عبر هاشتاج "خرافات عن اليابان"  وتقوم بالرد أو تصحيح المعلومات توجيه رسائل إلى صاحب الأكونت او الهيئة أو الجريدة التى نشرت الموقع، مما وقع العديد من الرموز قبل ذلك للاحراج بسبب نشرهم معلومات زائفة.

على نفس المنوال، بل والهاشتاج آيضا، دخلت دولة السويد عبر حسابها على تويتر، التصدى للعديد من الخرافات والتى زيلتها بوسم "خرافات عن السويد" على غرار دولة اليابان، وصححت معلومة خاطئة بأنها بها اكبر نسبة انتحار فى العالم، من خلال إحصائية تابعة  حيث كان ترتبها 28 بينما احتلت اليابان فى معدل الانتحار المرتبة 14، بينما تصدرت دول ليتوانيا وروسيا و غيانا وكوريا الجنوبية أكثر دول بها معدلات انتحار فى العالم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صفحة "اليابان بالعربى" تنشر صور مؤتمر سفير مصر فى طوكيو حول علاقات البلدين

السويد

اليابان

دولة اليابان

ألش دبلوماسى

الدبلوماسية الألكترونية

اليابان بالعربى

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة