بغمزة عين.. ألش دبلوماسى بين السويد واليابان بسبب الخرافات عن الانتحار

كتب هيثم سلامة

دخلت السويد واليابان عبر حسابيها باللغة العربية، فى وصلة ألش دبلوماسى، بعد استخدام السويد هاشتاج "خرافات عن السويد" على نفس منوال مبادرة "خرافات من اليابان" والتى تستخدمها لرصد المعلومات الخاطئة والشعائعات والرد عليها التى تنتشر عن الدولتين على السوشيال ميديا.





فور استخدام السويد الوسم "خرافات عن السويد، قال أحد المغردين يدعى خلف الشمرى:"خلصنا من خرافات عن اليابان والحين رحنا خرافات عن السويد، ما قول إلا الله يعينكم علينا وعلى خرافتنا، فرد حساب اليابان على تغريدة بغمزة عين لأحد الممثليين، فيما تحمله من دلالات أنها الدولة صاحبة المبادرة، بينما ردت بالمثل دولة السويد بغمزة عين آخرى للممثل الكوميدى الشهير مستر بين.





يُخيل لدى البعض أن دولة اليابان خارج كوكب الأرض ومجرتنا الشمسية، لما يشاع من خلال العديد من الخرافات عن تلك الدولة، والتى تحاول جاهدة التصدى لها عبر حسابها اليابان بالعربى على موقع تويتر الذى يحظى بشعبية كبيرة حيث تجاوز 245 ألف متابع، بينما حساب السويد به 371 ألف متابع.

تحاول دولة اليابان جاهدة التصدى لتلك التجاوزات والخرافات والأخبار المفبركة التى يتم تداولها عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، عبر هاشتاج "خرافات عن اليابان" وتقوم بالرد أو تصحيح المعلومات توجيه رسائل إلى صاحب الأكونت او الهيئة أو الجريدة التى نشرت الموقع، مما وقع العديد من الرموز قبل ذلك للاحراج بسبب نشرهم معلومات زائفة.

على نفس المنوال، بل والهاشتاج آيضا، دخلت دولة السويد عبر حسابها على تويتر، التصدى للعديد من الخرافات والتى زيلتها بوسم "خرافات عن السويد" على غرار دولة اليابان، وصححت معلومة خاطئة بأنها بها اكبر نسبة انتحار فى العالم، من خلال إحصائية تابعة حيث كان ترتبها 28 بينما احتلت اليابان فى معدل الانتحار المرتبة 14، بينما تصدرت دول ليتوانيا وروسيا و غيانا وكوريا الجنوبية أكثر دول بها معدلات انتحار فى العالم.