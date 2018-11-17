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اليوم السابع: مبادرة مصرية لمواجهة سلبيات تغير المناخ

السبت، 17 نوفمبر 2018 07:36 م
اليوم السابع: مبادرة مصرية لمواجهة سلبيات تغير المناخ اليوم السابع غدا
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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة تغطية لمشاركة الرئيس فى مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى وإعلانه عن مبادرة مصرية لمواجهة سلبيات تغير المناخ.. السيسى: التنوع البيولوجى من أهم قضايا الإنسانية فى العصر الحالى.. والحضارة المصرية أدركت منذ آلاف السنين أهمية الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية.. والدستور المصرى وضع أسساً قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد.
 

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