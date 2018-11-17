المعلمين: 10 منح تدريبية مجانية للندن وشرم الشيخ وأسوان بـ 1.2 مليون جنيه

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور محمد الحسينى، مدير تطوير الأعمال ببورد المملكة المتحدة بمصر، عن وفاء مؤسسة البورد بالمنح التدريبية التى كانت قد أعلنت عنها خلال المرحلة الأولى من التدريب لاستكمال مستويات أعلى بلندن وشرم الشيخ وأسوان شاملة السفر والإقامة والإعاشة والشهادات مع اجراء عملية التوثيق من الخارجية البريطانية وسفارة مصر بلندن.

وسلم "ابراهيم شاهين" وكيل أول المعلمين خطابات البورد الرسمية والمختومة من السفارة البريطانية للمتدربين الفائزين بمنح لندن

وأعلن مدير تطوير أعمال البورد بمصر عن المعلمين الحاصلين على المنح وهم:

1- ياسمين حلمي محافظة القاهرة حاصلة على منحة تدريبية للندن

2- سمية رشاد السيد جنوب سيناء حاصلة على منحة تدريبية للندن

3- ناهد مهران تمام مركز نجع حمادي محافظة قنا حاصلة على منحة تدريبية لشرم الشيخ

4- ميادة تمام محمد محافظة الشرقية حاصلة على منحة تدريبية لشرم الشيخ

5- نور مبارك المعداوي محافظة قنا حاصلة على منحة تدريبية لشرم الشيخ

6- محمد محمد عباس محافظة الفيوم حاصل على منحة تدريبية لشرم الشيخ

7- ايمان عبد الرؤوف السيد مركز ملوي محافظة المنيا – منحة لأسوان

8- ميادة محمد محمود محافظة الاسماعيلية منحة لأسوان

9- شاهيناز الأعصر منحة لأسوان

10- احمد سمير محافظة الشرقية منحة لأسوان

من جانبه، هنأ خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلمين الفائزين بالمنح التدريبية المجانية مطالباً بتحقيق مزيد من التقدم والسعي لخدمة العملية التعليمية بما سيحصلون عليه من خبرات جديدة موجهاً الشكر للدكتور ياسر خلف مدير تطوير الأعمال ببورد المملكة المتحدة ولكل العاملين بها لما قدموه من جهد وتدريب احترافي كان على المستوى المطلوب.

وأشار "الحسيني" أن المرحلة الأولى للتدريب أثمرت عن تدريب عدد 3700 معلم، منهم اثنان استعانت بهم الوزارة ليصبحوا مستشارين للتدريب وتأهل منهم 150 معلم للانضمام الى فئة المدربين وتأهل ال 10 الأوائل للسفر لتلقى مستويات أعلى من التدريب.

ووعد الحسيني بتقديم مجموعه من البرامج تنظم لأول مرة بجمهورية مصر العربية طبقاً لاحتياجات المعلمين التي تم رصدها والمتمثلة في استخدام تكنولوجيا الاتصالات.