video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 12:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المعلمين: 10 منح تدريبية مجانية للندن وشرم الشيخ وأسوان بـ 1.2 مليون جنيه

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:25 ص
المعلمين: 10 منح تدريبية مجانية للندن وشرم الشيخ وأسوان بـ 1.2 مليون جنيه خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

أعلن الدكتور محمد الحسينى، مدير تطوير الأعمال ببورد المملكة المتحدة بمصر، عن وفاء مؤسسة البورد بالمنح التدريبية التى كانت قد أعلنت عنها خلال المرحلة الأولى من التدريب لاستكمال مستويات أعلى بلندن وشرم الشيخ وأسوان شاملة السفر والإقامة والإعاشة والشهادات مع اجراء عملية التوثيق من الخارجية البريطانية وسفارة مصر بلندن.

وسلم "ابراهيم شاهين" وكيل أول المعلمين خطابات البورد الرسمية والمختومة من السفارة البريطانية للمتدربين الفائزين بمنح لندن

وأعلن مدير تطوير أعمال البورد بمصر عن المعلمين الحاصلين على المنح وهم:

1-      ياسمين حلمي محافظة القاهرة حاصلة على منحة تدريبية للندن

2-      سمية رشاد السيد جنوب سيناء حاصلة على منحة تدريبية للندن

3-      ناهد مهران تمام مركز نجع حمادي محافظة قنا حاصلة على منحة تدريبية لشرم الشيخ

4-      ميادة تمام محمد محافظة الشرقية حاصلة على منحة تدريبية لشرم الشيخ

5-      نور مبارك المعداوي محافظة قنا حاصلة على منحة تدريبية لشرم الشيخ

6-      محمد محمد عباس محافظة الفيوم حاصل على منحة تدريبية لشرم الشيخ

7-      ايمان عبد الرؤوف السيد مركز ملوي محافظة المنيا – منحة لأسوان

8-      ميادة محمد محمود محافظة الاسماعيلية منحة لأسوان

9-      شاهيناز الأعصر منحة لأسوان

10-   احمد سمير محافظة الشرقية منحة لأسوان

 

من جانبه، هنأ خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلمين الفائزين بالمنح التدريبية المجانية مطالباً بتحقيق مزيد من التقدم والسعي لخدمة العملية التعليمية بما سيحصلون عليه من خبرات جديدة موجهاً الشكر للدكتور ياسر خلف مدير تطوير الأعمال ببورد المملكة المتحدة ولكل العاملين بها لما قدموه من جهد وتدريب احترافي كان على المستوى المطلوب.

وأشار "الحسيني" أن المرحلة الأولى للتدريب أثمرت عن تدريب عدد 3700 معلم، منهم اثنان استعانت بهم الوزارة ليصبحوا مستشارين للتدريب وتأهل منهم 150 معلم للانضمام الى فئة المدربين وتأهل ال 10 الأوائل للسفر لتلقى مستويات أعلى من التدريب.

ووعد الحسيني بتقديم مجموعه من البرامج تنظم لأول مرة بجمهورية مصر العربية طبقاً لاحتياجات المعلمين التي تم رصدها والمتمثلة في استخدام تكنولوجيا الاتصالات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقيب المعلمين: سنرفع توصية بتدريس ترشيد المياه لجميع المراحل

المعلمين

المهن التعليميه

منح

نقابه المعلمين




لا تفوتك
"القوى العاملة" تبدأ غدًا قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب بمكافأة ألف جنيه

"القوى العاملة" تبدأ غدًا قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب بمكافأة ألف جنيه

محمد صلاح يستمع لأغنية "هدد" بعد مباراة مصر وتونس

محمد صلاح يستمع لأغنية "هدد" بعد مباراة مصر وتونس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

إخلاء سبيل مالكة حضانة التعذيب و مشرفتين بكفالة 500 جنيه

إخلاء سبيل مالكة حضانة التعذيب و مشرفتين بكفالة 500 جنيه

"مصر للطيران": إقلاع طائرة الشهيد ساطع النعمانى من لندن لنقله إلى القاهرة

"مصر للطيران": إقلاع طائرة الشهيد ساطع النعمانى من لندن لنقله إلى القاهرة

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة