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المصرية ماجدة جبران تفوز بجائزة مؤسسة تكريم للخدمات الإنسانية فى حفل بالكويت

السبت، 17 نوفمبر 2018 08:00 م
المصرية ماجدة جبران تفوز بجائزة مؤسسة تكريم للخدمات الإنسانية فى حفل بالكويت جائزة تكريم لماجدة جبران
رسالة الكويت – أحمد يعقوب – تصوير – كريم عبد العزيز
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أحمد-يعقوب

فازت مساء المصرية ماجدة جبران، الشهيرة بـ"ماما ماجى" و"الأم تيرزا المصرية" بجائزة الخدمات الإنسانية والمدنية المقدمة من مؤسسة "تكريم"، فى حفل كبير بدولة الكويت، اليوم، وذلك لنشاطها المتميز فى مجال خدمة الفقراء.

المصرية ماجدة جبران تفوز بجائزة مؤسسة تكريم للخدمات الإنسانية (1)

وقالت المصرية ماجدة جبران، فى كلمتها: إنها تهدى الجائزة لكل فقير ومسن وشاب وفتاة تبحث عن نفسه وذاته، حيث قامت ماجدة جبران بالسجود على المسرح المقام عليه الحفل، شكرا لله.

وتقيم مؤسسة "تكريم"، وهى مؤسسة تواكب وتناصر وتكرم المتميزين من العالم العربى، وتسلط الضوء على إنجازاتهم، حفلًا كبيرًا، اليوم السبت، فى دولة الكويت، بحضور كوكبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والاقتصاديين والشخصيات العامة، وذلك برعاية إعلامية من مؤسسة "اليوم السابع" الصحفية المصرية.

و"تكريم" هى مؤسسة تواكب، تناصر وتكرم مميزين من العالم العربى، وتسلط الضوء على إنجازاتهم، أفرادًا ومؤسسات، بمعزل عن الجنس والدين والمعتقد السياسى أو التواجد الجغرافى، وتتخطى "تكريم" الحواجز الثقافية لتروج للهوية العربية الحقيقية والمشرقة لتكون مصدر إلهام للأجيال الجديدة.

المصرية ماجدة جبران تفوز بجائزة مؤسسة تكريم للخدمات الإنسانية (2)

وتنظم "تكريم" مؤتمرات ومحاضرات ولقاءات وورش عمل على مدار السنة بالإضافة إلى الحفل السنوى، وهذا الحفل يحتفى بـ9 مبدعين ساهموا فى تطوير المجتمع وجعل 423 مليون عربى فخورين.

ويتم اختيار المرشحين عن كل فئة من فئات "تكريم" فى عملية دقيقة بالغة الجدية بمعزل عن الجنس أو الدين أو الأصل القومى أو الانتماء السياسى أو السن، على أن يكونوا من أصل عربى، ما عدا مرشحى فئة "المساهمة الدولية فى المجتمع العربى"، وتقسم عملية اختيار الفائزين إلى مرحلتين، تتم خلالهما دراسات إنجازات كل مرشح على حدة وتقويمها، ويدعى المجلس الاختيارى إلى إجراء مراجعة معمقة لإنجازات المرشحين، ويضم هذا المجلس خبراء فى المجالات الـ9 التى تتألف منها فئات "تكريم"، ويتم التعامل مع كل فئة فى شكل مستقل عما عداها، وإعداد قوائم قصيرة عن المرشحين من أجل المضى قدمًا فى اختيار فائز عن كل فئة.

المصرية ماجدة جبران تفوز بجائزة مؤسسة تكريم للخدمات الإنسانية (3)

وفى المرحلة الثانية، يدعى المجلس التحكيمى إلى مراجعة القائمة المختصرة التى يكون المجلس الاختيارى قد أعدها عن كل فئة، لاختيار فائز واحد لكل من فئات "تكريم" على أن يتمتع بالكفاية والتميز والتفرد بخبرات ومساهمات مختلفة، وبأكبر قدر من الميزات المذكورة فى المعايير التى جرى تحديدها تبعًا لكل فئة.

جدير بالذكر أن أعضاء أسرة "تكريم" يشاركون فى الاجتماعات التى يتم خلالها عرض ملفات المرشحين ودراستها بصفة استشارية، من دون المشاركة فى التقييم.

 


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أخبار الاقتصاد

الكويت

ماجدة جبران

جائزة مؤسسة تكريم




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