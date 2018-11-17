الكشف على 1000 مريض بمركز شباب بدر بمدينة أسوان خلال قافلة طبية

أسوان - صلاح المسن

أنهت قافلة طبية بأسوان، لمكافحة العمى، أعمالها اليوم بمركز شباب بدر بمدينة أسوان، صرح بذلك الدكتور عز الصادق مسئول القافلة.

وأكد الدكتور عز الصادق لـ"اليوم السابع" أن القافلة الطبية لمكافحة العمى تمت من خلالها الكشف الطبى وإجراء العمليات وتسليم النظارات الطبية مجانا لحوالى ألف مريض ومريضة من أبناء مدينة أسوان.

وأضاف أننا نجحنا حتى الآن فى تنفيذ 6 قوافل لمكافحة العمى بقرى النجاجرة وخور قبلى بمركز كوم أمبو وأبو الريش بحرى بمركز أسوان، بالإضافة إلى نجع العرب بمركز دراو حيث تم الكشف الطبى على 5221 حالة، كما تم إجراء 722 عملية، بينما تم تسليم 1309 نظارة طبية .

وكشف عز الصادق أنه جار الاستعداد لتنفيذ قافلتين الأسبوعين المقبلين إحداهما بقرية النزل بمركز إدفو، والأخرى فى قرية الدر بمركز نصر النوبة، علاوة على تنفيذ قافلة من بداية عام 2019 تستهدف الكشف الطبى على طلاب المدارس فى أمراض العيون والسكر والأنيميا.