video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 01:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف على 1000 مريض بمركز شباب بدر بمدينة أسوان خلال قافلة طبية

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:00 ص
الكشف على 1000 مريض بمركز شباب بدر بمدينة أسوان خلال قافلة طبية القافلة الطبية
أسوان - صلاح المسن
إضافة تعليق

أنهت قافلة طبية بأسوان، لمكافحة العمى، أعمالها اليوم بمركز شباب بدر بمدينة أسوان، صرح بذلك الدكتور عز الصادق مسئول القافلة.

 

وأكد الدكتور عز الصادق لـ"اليوم السابع" أن القافلة الطبية لمكافحة العمى تمت من خلالها الكشف الطبى وإجراء العمليات وتسليم النظارات الطبية مجانا لحوالى ألف مريض ومريضة من أبناء مدينة أسوان.

 

وأضاف أننا نجحنا حتى الآن فى تنفيذ 6 قوافل لمكافحة العمى بقرى النجاجرة وخور قبلى بمركز كوم أمبو وأبو الريش بحرى بمركز أسوان، بالإضافة إلى نجع العرب بمركز دراو حيث تم الكشف الطبى على 5221 حالة، كما تم إجراء 722 عملية، بينما تم تسليم 1309 نظارة طبية .

 

وكشف عز الصادق أنه جار الاستعداد لتنفيذ قافلتين الأسبوعين المقبلين إحداهما بقرية النزل بمركز إدفو، والأخرى فى قرية الدر بمركز نصر النوبة، علاوة على تنفيذ قافلة من بداية عام 2019 تستهدف الكشف الطبى على طلاب المدارس فى أمراض العيون والسكر والأنيميا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب محافظ أسوان يتفقد مبادرة مكافحة العمي بمركز شباب بدر

اخباراسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبارمصر

مبادرة

الكشف الطبى




لا تفوتك
صور.. منتخب مصر يهزم تونس 3 /2 فى تصفيات أمم أفريقيا بهدف صلاح المميت

صور.. منتخب مصر يهزم تونس 3 /2 فى تصفيات أمم أفريقيا بهدف صلاح المميت

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

بطاقات حصول الأطفال على خدمات طبية مميزة بــ 5 آلاف وحدة × 6 معلومات

بطاقات حصول الأطفال على خدمات طبية مميزة بــ 5 آلاف وحدة × 6 معلومات

250 طنا.. توزيع السلع على الفقراء بمناسبة المولد النبوى × 5 معلومات

250 طنا.. توزيع السلع على الفقراء بمناسبة المولد النبوى × 5 معلومات

مصرع عامل مصرى فى الكاميرون أثناء إنشاء أحد ملاعب كأس الأمم الأفريقية

مصرع عامل مصرى فى الكاميرون أثناء إنشاء أحد ملاعب كأس الأمم الأفريقية

القوى العاملة: الثلاثاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

القوى العاملة: الثلاثاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة