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الكشف على فيروس سى لدى 63 ألف و512 مواطنا بالغربية.. و نسبة الإصابة 13,4%

السبت، 17 نوفمبر 2018 04:02 م
الكشف على فيروس سى لدى 63 ألف و512 مواطنا بالغربية.. و نسبة الإصابة 13,4% الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية – عادل ضرة
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أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه تم الكشف على 63 ألف و512 من مواطني محافظة الغربية للكشف عن الإصابة بفيرس سي إلى جانب الكشف الطبي على 42 ألف و146حالة من العاملين بمديرية الصحة والإدارات التابعة لها والمستشفيات والوحدات الصحية التابعين لمديرية الصحة، بإجمالي 105ألأف و186حالة.

وأضاف أن نسبة الحالات الإيجابية المصابة بفيرس سي 13,4%، مؤكدا أنه تم تحويل الحالات الإيجابية المصابة إلى المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة لتلقى العلاج.

وأشار إلى أن محافظة الغربية استعدت جيدا للمرحلة الثانية لحملة مصر خالية من فيروس سي ضمن برنامج الرئيس السيسي والتي ستنطلق فى مارس المقبل فى إطار الحملات للقضاء على مرض فيروس سى.

 

 


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