القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد فى حملة أمنية بشبين القناطر

كتب نيفين طه

ألقت مباحث مركز شرطة شبين القناطر، القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد، وتم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد محمد عبدالله السايح رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بضبط المدعو "محمد ع م" 35 سنة عاطل ومقيم كفر شبين – دائرة المركز، المحكوم عليه هارب فى القضية رقم 29248 لسنة 2015م جنايات مركز شبين القناطر، قتل كلى رقم 6692 لسنة 2015م حصر رقم 618 لسنة 2017م بالسجن المؤبد، وتم التحفظ على المتهم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.