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القبض على عاطل متورط فى الاتجار بمخدر الحشيش بأبو قتادة فى الجيزة

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:04 ص
القبض على عاطل متورط فى الاتجار بمخدر الحشيش بأبو قتادة فى الجيزة مخدرات ـ صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على عاطل بحوزته 150 جراما من مخدر الحشيش ببولاق الدكرور، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إخطار النيابة للتحقيق. 

أكدت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بإشراف العقيد محمد حامد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة إلى اتجار "رمضان. ج" عاطل بمخدر الحشيش بمنطقة أبو قتادة ببولاق الدكرور. 
ومن خلال رصد المتهم تم القبض عليه، وبحوزته 150 جراما من مخدر الحشيش، ومبلغ 215 جنيها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر العميد سامح الحميلى مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 


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