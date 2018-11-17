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العراق تنشر شرطة نسائية للحد من ظاهرة التحرش فى العاصمة بغداد

السبت، 17 نوفمبر 2018 10:17 ص
العراق تنشر شرطة نسائية للحد من ظاهرة التحرش فى العاصمة بغداد الشرطة النسائية فى العراق
كتب: أحمد علوى
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قال مصدر أمني عراقي، الجمعة، إن وزارة الداخلية نشرت دوريات للشرطة النسائية في العاصمة بغداد للحد من ظاهرة التحرش ضد الفتيات وطالبات المدارس والكليات.

وقال النقيب في شرطة بغداد نزهان الخضر، إن "قيادة شرطة النجدة قررت نشر دوريات من الشرطة النسائية في مناطق بغداد المختلفة للحد من ظاهرة التحرش التي تتعرض لها الفتيات".

وأوضح الخضر أن "دوريات الشرطة انتشرت قرب مدارس الفتيات والكليات والمعاهد". لافتا إلى أن "قرار الشرطة النسوية جاء بعد تكرار الشكاوى من ازدياد حالات التحرش".

وعلى مدى الأسابيع الماضية، طالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة، السلطات الأمنية بالحد من ظاهرة التحرش التي تتعرض لها النساء والفتيات.

ووفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، فقد حدد 3 مواد هي (402، 401، 400) تحت عنوان الجرائم المخلة بالحياء، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية.

 
 

 


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