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السكة الحديد: غرف طوارئ منتشرة بمناطق الهيئة استعدادا لموسم الشتاء وسقوط الأمطار

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:49 م
السكة الحديد: غرف طوارئ منتشرة بمناطق الهيئة استعدادا لموسم الشتاء وسقوط الأمطار المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد عن استعدادات الهيئة لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية في القاهرة إلى جانب عدد ٩ غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة وموزعة على مختلف محافظات الجمهورية في الإسكندرية وطنطا والمنصورة والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والزقازيق وان الهيئة على اتصال دائم بهيئة الأرصاد الجوية للتعرف على حالة الطقس مع قدوم فصل الشتاء للاستعداد لمواجهة أي أخطار ناجمة عن التغيرات الجوية لاسيما في الخطوط الصحراوية والمفتوحة.
 
وأكد رئيس الهيئة وفق بيان صحفى، أن غرف الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بتلقى أي شكاوى مسئولى التشغيل بالمحطات فى نطاق كل منطقة على مدار ٢٤ ساعة، إضافة إلى نشر فرق للصيانة وفرق للطوارئ في المحطات الرئيسية والأماكن المفتوحة لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.
 
وأوضح رئيس الهيئة إلى وجود إجراءات احترازية لمسير القطارات يتم اتخاذها عند حدوث زوابع أو شبورة أو سرعة في الرياح من خلال الاتصال بفرق الطوارئ التي تعطي العاملين بطوائف التشغيل وسائقى القطارات الإرشادات واجراءات السلامة التي يجب عليه اتباعها في هذه الحالة مؤكدًا حرص الهيئة على أمن وسلامة مسير القطارات والركاب.
 
 
 
 
 

 


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