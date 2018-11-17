وقال مكتب الرئيس العراقي في بيان - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية - إن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني حسن روحاني"، مشيرا إلى أن صالح من المقرر أن يجتمع مع المسؤولين الإيرانيين على رأسهم روحاني لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.



يذكر أن الرئيس العراقي قام خلال الأيام الماضية بزيارة عدة دول من بينها الكويت والإمارات والأردن بناء على دعوات رسمية وجهت له، حيث بحث مع المسؤولين في هذه الدول سبل تعزيز العلاقات الثنائية .