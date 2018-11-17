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الداخلية الفرنسية: مقتل سيدة واعتقال أخرى فى تظاهرات لزيادة أسعار الوقود

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:08 م
الداخلية الفرنسية: مقتل سيدة واعتقال أخرى فى تظاهرات لزيادة أسعار الوقود مظاهرات فرنسا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم السبت مقتل متظاهرة واعتقال آخرى خلال اندلاع نحو ألف تظاهرة متفرقة في جميع أنحاء البلاد، شارك فيها نحو 50 ألف مواطن احتجاجا على زيادة أسعار الوقود.

وذكرت شبكة "فرانس 24" أن المتظاهرين قاموا بإغلاق كافة الطرق خلال تظاهرات "حركة السترات الصفراء" المناهضة لقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيادة الضريبة على أسعار الوقود.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير إن المتظاهرة القتيلة تبلغ من العمر 50 عاما، حيث لاقت حتفها بعدما دهستها سيارة تقودها سيدة آخرى اقتحمت طريقا أغلقه المتظاهرون الذين حاصروها ورشقوا سيارتها بالحجارة.

 


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أسعار الوقود

فرنسا

مظاهرات




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